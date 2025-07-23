Kahramanmaraş 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşırı sıcak hava koşullarının etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 43°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha hissedilecektir. Gece saatlerinde sıcaklık 23°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 43°C, 25 Temmuz Cuma günü ise 44°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle gündüz saatlerinde daha hissedilecektir.

Aşırı sıcak hava koşulları, vatandaşların sağlık ve güvenliği açısından çeşitli riskler taşıyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı daha hassas olabilirler. Bu nedenle açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Bol su tüketmek gereklidir. Ayrıca serin ortamlarda vakit geçirmek de faydalı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun koruyucu giysiler giymek de alınabilecek önlemler arasındadır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği günlerde, vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önem taşır. Gerekli önlemleri almak, sağlıklarını korumak açısından büyük önemlidir.