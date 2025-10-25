HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 25 Ekim 2025 günü sıcak ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 25°C’ye ulaşacak. Sabah 17°C, akşam ise 20°C seviyelerinde seyredecek. Rüzgar kuzeyden başlayarak batıya dönecek. 26 Ekim’de daha serin bir hava hakim olacak. 27 ve 28 Ekim tarihlerinde hava sıcak ve güneşli olacak. Hava koşullarına göre giyinmek, güneşten korunmak ve değişen hava durumunu takip etmek önem taşıyor.

Kahramanmaraş 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kahramanmaraş'ta 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu bekleniyor. Gündüz ortalama sıcaklık 25°C civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 17°C, akşam saatlerinde ise 20°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 km hızla esecek. Gün içinde rüzgar batı yönüne dönecek ve saatte 9 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %71, akşamda %87 seviyelerinde olacak.

Pazar günü, 26 Ekim 2025, hava daha serin ve parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 13°C ile 25°C arasında değişim gösterecek. Pazartesi günü, 27 Ekim 2025, hava daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 26°C arasında seyredecek. Salı günü, 28 Ekim 2025, hava yine sıcak ve güneşli kalacak. Sıcaklık 12°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönem için hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, cilt koruyucu ürünler uygulamak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!
Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.