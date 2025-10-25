Kahramanmaraş 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak sıcak ve bulutlu bekleniyor. Gündüz ortalama sıcaklık 25°C civarında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 17°C, akşam saatlerinde ise 20°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 km hızla esecek. Gün içinde rüzgar batı yönüne dönecek ve saatte 9 km hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %71, akşamda %87 seviyelerinde olacak.

Pazar günü, 26 Ekim 2025, hava daha serin ve parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 13°C ile 25°C arasında değişim gösterecek. Pazartesi günü, 27 Ekim 2025, hava daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 26°C arasında seyredecek. Salı günü, 28 Ekim 2025, hava yine sıcak ve güneşli kalacak. Sıcaklık 12°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönem için hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, cilt koruyucu ürünler uygulamak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olur.