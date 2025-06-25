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Kahramanmaraş 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor.

Kahramanmaraş 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bugün, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde daha da artabilir. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 40°C civarında, gece saatlerinde ise 19°C civarında olması tahmin ediliyor. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %42 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 15.8 km civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 26 Haziran Perşembe günü, sıcaklıkların 40°C civarında olması planlanıyor. Gece sıcaklıklarının ise 20°C civarında olması tahmin ediliyor. 27 Haziran Cuma günü, sıcaklıkların yine 40°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 21°C civarında olması bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü, sıcaklıkların 39°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 21°C civarında olması öngörülüyor. 29 Haziran Pazar günü, sıcaklıkların 37°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 20°C civarında olması bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü, sıcaklıkların 36°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 21°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik açılarla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Şapka ve koruyucu giysilerin tercih edilmesi de faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına neden olabilir. Bu yüzden bol su içmek ve su kaybını önlemek için tuzlu atıştırmalıklar tüketmek önemlidir. Tarım faaliyetleri için, sulama sistemlerinin verimli çalışması ve bitkilerin aşırı sıcaktan korunması için gölgeleme yöntemlerinin kullanılması önerilir.

Kahramanmaraş'ta yüksek sıcaklıkların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Bu koşullarda, kişisel sağlık ve tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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