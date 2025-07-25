Kahramanmaraş 25 Temmuz 2025 Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 25 Temmuz 2025 Cuma günü aşırı sıcak hava koşullarının etkisi altında olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığının 44°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların 29°C civarında olması öngörülüyor.

26 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 44°C, 27 Temmuz Pazar günü 45°C ve 28 Temmuz Pazartesi günü ise 43°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar gündüz saatlerinde daha fazla hissedilecek.

Aşırı sıcak hava koşulları, vatandaşlar için bazı sağlık ve güvenlik riskleri taşıyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı daha hassas olabilir. Bu nedenle, açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Bol su tüketmek ve serin ortamlarda vakit geçirmek gerekmektedir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve uygun koruyucu giysiler giymek, alınabilecek önlemler arasındadır.

Orman yangını riski de devam ediyor. Piknik yapılan yerlerden ayrılmadan önce ateşin tamamen söndüğünden emin olunmalı. Ayrıca, hayvanlar için bir kap su bırakılması önerilmektedir.

Rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öğle sonrasında rüzgar biraz daha sert esebilir. Bu nedenle, rüzgarın olumsuz etkilerine karşı dikkatli olunması önemlidir.