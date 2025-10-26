HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık gün boyunca 14°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %58 olarak kaydedilmiştir. Önümüzdeki günlerde de hava genellikle güneşli ve ılıman kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir.

Kahramanmaraş 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu ve güneşli tahmin edilmektedir. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 25°C arasında değişecektir. Nem oranı %58’dir. Rüzgar hızı ise 4.3 km/h olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 06:51’dir. Gün batımı saati ise 17:40’tır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacaktır. 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 12°C ile 26°C arasında olmalıdır. 28 Ekim Salı günü ise sıcaklık 12°C ile 25°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak iyi bir fikirdir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak gerekir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Cilt koruyucu ürünler uygulamak cilt sağlığını korur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek yararlı olacaktır. Rüzgar hızının düşük olduğu günlerde açık hava etkinliklerine uygun koşullar vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En çok görülen kanser türünde 45 yaş kritik önem taşıyor!En çok görülen kanser türünde 45 yaş kritik önem taşıyor!
Eşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybettiEşinin sevgilisi satırla saldırdı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.