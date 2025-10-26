Kahramanmaraş 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu ve güneşli tahmin edilmektedir. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 25°C arasında değişecektir. Nem oranı %58’dir. Rüzgar hızı ise 4.3 km/h olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 06:51’dir. Gün batımı saati ise 17:40’tır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacaktır. 27 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 12°C ile 26°C arasında olmalıdır. 28 Ekim Salı günü ise sıcaklık 12°C ile 25°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak iyi bir fikirdir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak gerekir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Cilt koruyucu ürünler uygulamak cilt sağlığını korur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek yararlı olacaktır. Rüzgar hızının düşük olduğu günlerde açık hava etkinliklerine uygun koşullar vardır.