Kahramanmaraş 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu yoğun nemle başlayacak. Sabah saatlerinde rüzgar hızı düşük olacak. Hava çok bulutlu görünüm sergileyecek. Gün boyunca sıcaklık 21°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı %52 ile %54 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın saatte 35-42 km hızla esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinde güneş bulutlar arasından yer yer etkili olabilir. Ancak serin bir hava akımı da görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık hızla düşecek. Sıcaklık 18°C'ye kadar gerileyecek. Nem oranı ise %88'e ulaşacak. Rüzgar yön değiştirmeden zayıf esmeye devam edecek. Dışarıda bulunan vatandaşların hafif rüzgarlıklara yönelmeleri tavsiye ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları generalmente güneşli ve ılıman kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemli. Güneş ışınlarından korunmak da oldukça faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine dikkat edilmelidir.

