Kahramanmaraş 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava parçalı bulutlu ve ılıktır. Gündüz sıcaklık 14 ile 20°C arasında değişecektir. Rüzgar ortalama hızı 7 km/sa olacaktır. Zaman zaman 30 km/sa'ye kadar yükselebilir. Yağış olasılığı %10 civarındadır. Bu durum, günün büyük kısmının kuru geçeceğini gösteriyor.

Cuma günü, 28 Kasım 2025, hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. Gündüz sıcaklıkları 12 ile 18°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 0°C civarında kalacaktır. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa'dır. Yağış olasılığı %9 civarında beklenmektedir.

Cumartesi günü, 29 Kasım 2025, hava durumu yine benzer şekilde sürecektir. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 19°C arasında seyredecektir. Gece sıcaklıklarının 2°C civarında olacağı öngörülmektedir. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa olacaktır. Yağış olasılığı ise %3 civarındadır.

Pazar günü, 30 Kasım 2025, hava koşullarında hafif değişiklikler olabilir. Yer yer sağanak yağmurların görülmesi beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 7°C, gece sıcaklıkları ise 2°C civarındadır. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa olacaktır. Yağış olasılığı %10 civarında öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve yağışsız geçmesi bekleniyor. Sabahi ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Pazar günü beklenen hafif sağanaklar için şemsiye veya su geçirmez bir üst almanızda yarar vardır. Rüzgarın zaman zaman hızlanabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgar etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır.