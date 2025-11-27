HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 27 Kasım 2025 tarihinden itibaren hava durumu parçalı bulutlu ve ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 14-20°C arasında değişirken rüzgar hızı ortalama 7 km/sa olacaktır. Cuma gününden itibaren benzer sıcaklık değerleri devam edecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. Hava serinleyebilir, bu nedenle ceket bulundurmak faydalıdır. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır.

Kahramanmaraş 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş'ta 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava parçalı bulutlu ve ılıktır. Gündüz sıcaklık 14 ile 20°C arasında değişecektir. Rüzgar ortalama hızı 7 km/sa olacaktır. Zaman zaman 30 km/sa'ye kadar yükselebilir. Yağış olasılığı %10 civarındadır. Bu durum, günün büyük kısmının kuru geçeceğini gösteriyor.

Cuma günü, 28 Kasım 2025, hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. Gündüz sıcaklıkları 12 ile 18°C arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 0°C civarında kalacaktır. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa'dır. Yağış olasılığı %9 civarında beklenmektedir.

Cumartesi günü, 29 Kasım 2025, hava durumu yine benzer şekilde sürecektir. Gündüz sıcaklıkları 13 ile 19°C arasında seyredecektir. Gece sıcaklıklarının 2°C civarında olacağı öngörülmektedir. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa olacaktır. Yağış olasılığı ise %3 civarındadır.

Pazar günü, 30 Kasım 2025, hava koşullarında hafif değişiklikler olabilir. Yer yer sağanak yağmurların görülmesi beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 7°C, gece sıcaklıkları ise 2°C civarındadır. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa olacaktır. Yağış olasılığı %10 civarında öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının ılıman ve yağışsız geçmesi bekleniyor. Sabahi ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Pazar günü beklenen hafif sağanaklar için şemsiye veya su geçirmez bir üst almanızda yarar vardır. Rüzgarın zaman zaman hızlanabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olunmalı, rüzgar etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Delirten hastalık' kabusu'Delirten hastalık' kabusu
AK Parti'nin "etkili" ismiyle yaptığı görüşmeyi ilk kez açıkladıAK Parti'nin "etkili" ismiyle yaptığı görüşmeyi ilk kez açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.