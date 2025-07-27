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Kahramanmaraş 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklıklar ve güneşli bir havanın etkisi altında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 42°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarına uygundur. Nem oranı %12 ile %63 arasında değişecektir. Rüzgar hızı, gündüz saatlerinde 18 km/saat, gece saatlerinde ise 11 km/saat olarak tahmin ediliyor.

28 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklığının 40°C olması bekleniyor. 29 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 38°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, bölge halkının dikkatli olmasını gerektiriyor. Sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak, bol su tüketmek ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle orman yangınları riski de artmaktadır. Bu dönemde, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti gibi yanıcı maddeleri doğaya bırakmaktan kaçınılmalıdır. Yangınlara karşı duyarlı olunmalıdır. Herhangi bir duman veya alev görüldüğünde derhal yetkililere bildirilmelidir.

Bu sıcak günlerde yaşanabilecek olası sağlık sorunlarına karşı da hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcak çarpması, baş dönmesi ve halsizlik gibi belirtiler görüldüğünde, serin bir ortama geçilmeli ve tıbbi yardım alınmalıdır. Bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda toplumsal güvenliği de sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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