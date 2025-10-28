Kahramanmaraş 28 Ekim Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 28 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları değişecek. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacak. Rüzgarın saatte 32 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Nem oranı %95 seviyelerinde olacak.

29 Ekim Çarşamba günü hava sakinleşecek. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 2°C arasında değişecek. 30 Ekim Perşembe günü hava parlak güneş ışıkları altında olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 0°C arasında seyredecek. 31 Ekim Cuma günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C ile 3°C arasında olacak.

Bu dönemde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 28 Ekim'deki sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalı. Açık hava planları için şemsiye veya su geçirmez kıyafetler bulundurmak faydalıdır. Diğer günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Cilt koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak akıllıca olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.