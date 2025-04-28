Kahramanmaraş 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak? İşte son durum...

Kahramanmaraş'ta 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27°C, gece saatlerinde ise 11°C civarında seyredecek. Bu dönemde bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

29 Nisan Salı günü hava koşullarında hafif bir iyileşme görülecek. Sıcaklıklar 23°C ile 12°C arasında değişecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi muhtemel.

30 Nisan Çarşamba günü hava daha stabil hale gelecek. Sıcaklıklar 26°C ile 16°C arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor.

1 Mayıs Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 22°C ile 11°C arasında değişecek. 2 Mayıs Cuma günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edebilir. Sıcaklıklar 23°C ile 10°C arasında olacak. Nem oranı artacak.

3 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 11°C arasında olacaktır. 4 Mayıs Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 12°C arasında seyredecektir.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı ve uygun kıyafetler giyilmelidir. Elektronik cihazları suya karşı korumak için gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlar esnek tutulmalı, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır.