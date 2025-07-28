Kahramanmaraş 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 28 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 39°C civarında seyretmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklıklar 38°C'ye düşecek. Çarşamba günü ise 36°C'ye inmesi öngörülüyor. Perşembe günü sıcaklıkların 35°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde Kahramanmaraş'ta hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde nem oranı %15 ile %31 arasında değişecek. Gece saatlerinde ise %0 ile %79 arasında dalgalanacak. Rüzgar hızı, gündüz saatlerinde 5.94 km/s ile 22 km/s arasında olacak. Gece saatlerinde ise 7 km/s ile 7.45 km/s arasında değişecek.

Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Belirtilen önlemleri uygulamak, kişisel sağlığı korumak ve olası sağlık sorunlarının önüne geçmek açısından faydalı olacaktır.