HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 29 Eylül Pazartesi hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu analizi yapılacaktır. Bugün, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta hava sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında olacaktır. Rüzgar, kuzey yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %61 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu 06:25'te, gün batımı 18:19'da gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 30 Eylül Salı günü sıcaklık 28°C olacaktır. 1 Ekim Çarşamba günü 30°C, 2 Ekim Perşembe ve 3 Ekim Cuma günleri 29°C bekleniyor. Rüzgar, güneybatı yönünden esecek. Nem oranı %38 ile %77 arasında değişecektir.

Sıcak ve güneşli hava koşulları öğle saatlerinde daha hissedilecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. İç mekanlarda vakit geçirmek, güneş çarpması riskini azaltabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır.

Rüzgarın kuzey ve güneybatı yönlerinden esmesi, hava koşullarında değişikliklere neden olabilir. Açık hava etkinlikleri planlanırken hava durumu düzenli kontrol edilmelidir. Ayrıca, yüksek nem oranı, terleme ile vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu durum, fiziksel aktivite sırasında belirgin hale gelebilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Vücudu serin tutmak için uygun önlemler alınmalıdır.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtuBilecik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.