Kahramanmaraş 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Hava durumu analizi yapılacaktır. Bugün, 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta hava sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında olacaktır. Rüzgar, kuzey yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %61 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu 06:25'te, gün batımı 18:19'da gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 30 Eylül Salı günü sıcaklık 28°C olacaktır. 1 Ekim Çarşamba günü 30°C, 2 Ekim Perşembe ve 3 Ekim Cuma günleri 29°C bekleniyor. Rüzgar, güneybatı yönünden esecek. Nem oranı %38 ile %77 arasında değişecektir.

Sıcak ve güneşli hava koşulları öğle saatlerinde daha hissedilecek. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, güneş ışınlarından korunmalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak faydalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasıdır. İç mekanlarda vakit geçirmek, güneş çarpması riskini azaltabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır.

Rüzgarın kuzey ve güneybatı yönlerinden esmesi, hava koşullarında değişikliklere neden olabilir. Açık hava etkinlikleri planlanırken hava durumu düzenli kontrol edilmelidir. Ayrıca, yüksek nem oranı, terleme ile vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu durum, fiziksel aktivite sırasında belirgin hale gelebilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Vücudu serin tutmak için uygun önlemler alınmalıdır.

Hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.