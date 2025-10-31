Kahramanmaraş 31 Ekim Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu reporte edildi. Sabah saatlerinde sıcaklık 13°C civarında olacak. Gündüz sıcaklık 18°C’ye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 13°C’ye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11°C civarında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Rüzgarın sabah saatlerinde kuzeydoğudan saatte 6 km hızla esmesi bekleniyor. Gündüz saatlerinde rüzgar güneybatıdan saatte 9 km hızla esecek. Akşam rüzgar güneybatıdan saatte 5 km hızla devam edecek. Gece saatlerinde ise rüzgar güneyden saatte 4 km esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %37, gündüz %28, akşam %50 ve gece %63 civarında olacak.

1 Kasım Cumartesi günü sabah 16°C sıcaklık bekleniyor. Gece sıcaklığı ise düşerek 4°C olacak. 2 Kasım Pazar günü sabah sıcaklık yine 16°C olacak. Gece yine 4°C civarında seyredecek. 3 Kasım Pazartesi günü sabah yine 16°C. Gece sıcaklık 4°C’ye inecek. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Güneşli günler bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunun. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak cilt sağlığı için önemlidir. Rüzgarın hızı düşük olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman.