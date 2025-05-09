Kahramanmaraş 9 Mayıs Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerlerine yakın. Mayıs'ta gündüz sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında, gece sıcaklıkları ise 5°C ile 16°C arasında değişmektedir.

10 Mayıs Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 32°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 17°C civarında kalacak. 11 Mayıs Pazar günü daha serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 14°C olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 29°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı yine 14°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları, Kahramanmaraş'ın Mayıs ayı ortalama değerlerine yakın seyredecek. Mayıs ayında bölgenin ortalama yüksek sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında, düşük sıcaklıkları ise 5°C ile 16°C arasında değişmektedir.

Hava koşullarına bağlı olarak, özellikle hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor. Güneşe maruz kalma süresinin uzaması muhtemel. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları ve bol su tüketmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyucu bir önlem olacaktır.