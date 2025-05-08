Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş 8 Mayıs Perşembe hava durumu!

Kahramanmaraş'ta 8 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklarının 29°C, gece sıcaklıklarının ise 13°C civarında olması bekleniyor. Bölgeye özgü hava koşulları dikkate alındığında, sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor.

9 Mayıs Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 30°C, gece ise 14°C civarında tahmin ediliyor. 10 Mayıs Cumartesi günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıklarının 33°C, gece sıcaklıklarının ise 17°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerdir. Mevsimsel normallere paralel bir seyir izlenmektedir.

Bahar aylarında Kahramanmaraş'ta hava koşulları genellikle ılımandır. Mayıs ayında gündüz sıcaklıkları 22°C ile 29°C arasında değişmektedir. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarındadır. Bu dönemde yağış ihtimali azalmakta. Hava genellikle güneşli geçmektedir. Ancak, zaman zaman yerel yağışlar görülebilir.

Bölgedeki hava koşullarına bağlı olarak, sıcaklıkların yükseldiği günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava raporlarını düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Sıcak havalarda bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sağlığı korumaya yardımcı olur.

Kahramanmaraş'ta 8 Mayıs 2025 Perşembe günü başlayarak, önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve mevsim normallerine uygun seyredecektir. Bölge sakinlerinin hava raporlarını takip ederek ve gerekli önlemleri alarak bu dönemi rahat bir şekilde geçirmeleri mümkündür.