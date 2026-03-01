Kahramanmaraş Hava Durumu! 01 Mart Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 9 derece civarında seyredecek. Gece ise 0 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı ortalama 9 km/saat olacak. Nem oranı %69 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu saati 07:33, gün batımı saati ise 17:59 olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü hava durumu, Kahramanmaraş'ta açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak iyi bir fikir. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir ortam sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 2 Mart Pazartesi günü yer yer bulutlu, sonra güneşli geçecektir. 3 Mart Salı günü bulutlu-kısmen güneşli havalar bekleniyor. 4 Mart Çarşamba günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülecek. Gündüz sıcaklıklar 6-7 derece, gece ise -1 ile -7 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuktan korunmak için kat kat giyinmek gerekir. 4 Mart Çarşamba günü kar yağışı beklendiği için dikkatli olunmalı. Araç kullanmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Kahramanmaraş'ta hava durumu genellikle soğuk ve değişken olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.