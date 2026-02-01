HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu yağmurlu ve soğuk olacak. Gün içindeki sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişirken, gece sıcaklığı 2 ile 3 dereceye düşecek. 2 Şubat'ta hafif yağmur beklenirken, 3 Şubat'ta sağanak yağışlar yaşanacak. 4 Şubat'ta ise güneşli bir gün geçirecek. Bu süreçte soğuk hava şartlarına dikkat edilmeli, kaygan zeminlere karşı önlemler alınmalıdır.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Kahramanmaraş'ta 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2 ile 3 derece civarına düşecek. Yağmurlu hava gün boyunca devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 2 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 3 Şubat Salı günü kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. 4 Şubat Çarşamba ise güneşli bir gün olacak. Sıcaklık gündüz 7 ile 10 derece arasında, gece ise 1 ile 3 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava durumu nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Kaygan zeminlere karşı da dikkat edilmelidir. Soğuk hava koşullarına uygun giyinmek fayda sağlar. Islak zeminlerde kayma riski için önlemler almak da önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildiTürkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.