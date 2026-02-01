Kahramanmaraş Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 2 ile 3 derece civarına düşecek. Yağmurlu hava gün boyunca devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 2 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 3 Şubat Salı günü kısa süreli sağanak yağışlar görülecek. 4 Şubat Çarşamba ise güneşli bir gün olacak. Sıcaklık gündüz 7 ile 10 derece arasında, gece ise 1 ile 3 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava durumu nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Kaygan zeminlere karşı da dikkat edilmelidir. Soğuk hava koşullarına uygun giyinmek fayda sağlar. Islak zeminlerde kayma riski için önlemler almak da önemlidir.