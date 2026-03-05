HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Kongreyi basıp protesto etti! Eski askerin kolunu kırıp gözaltına aldılar

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

ABD'de çarpıcı bir Trump protestosu gerçekleştirildi. 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan operasyon her geçen gün daha da ciddi bir hal alırken, Kongre binasında İran'a yönelik ABD saldırıları bir eski ABD askeri tarafından protesto edildi. ABD polisi protestocu eski askeri kolunu kırarak gözaltına aldı. Yaşanan anlar sosyal medyada viral oldu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken Senato oturumundaki savaş protestosu engellendi. Protestoya müdahalenin sertliği ise dünya çapında gündem oldu.

Kongreyi basıp protesto etti! Eski askerin kolunu kırıp gözaltına aldılar 1

POLİS, ASKERİN KOLUNU KIRDI

Polis, İran'a saldırıları Kongre binasında protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness'i gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı. Barış yanlısı ABD'li "CodePink" grubunun sosyal medya hesaplarından, McGuinness’in ABD Kongresi'ndeki toplantı odasından iki güvenlik görevlisi tarafından zorla çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin görüntüleri paylaşıldı.

Kongreyi basıp protesto etti! Eski askerin kolunu kırıp gözaltına aldılar 2

"KİMSE İSRAİL İÇİN SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

Görüntülere göre McGuinness, "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor." diyor. Ardından, "Filistin özgür kalacak." ifadelerini kullanan McGuinness, Kongrenin güvenliğinden sorumlu iki polis tarafından zorla salondan çıkarılmaya çalışılıyor. Salondan çıkmamak için direnen McGuinness'in kolu kapıya sıkışıyor ve kırılıyor.

Kongreyi basıp protesto etti! Eski askerin kolunu kırıp gözaltına aldılar 3

SENATÖR DE POLİSE YARDIM ETTİ

Ayrıca salondaki bazı protestocular, McGuinness'i salondan atmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Senatörü Tim Sheehy olduğunu yüksek sesle dillendirdi. Bunun üzerine Sheehy'nin hızlı adımlarla uzaklaşarak salondaki yerine döndüğü görüldü.

Kongreyi basıp protesto etti! Eski askerin kolunu kırıp gözaltına aldılar 4

Kongreyi basıp protesto etti! Eski askerin kolunu kırıp gözaltına aldılar 5

Kongreyi basıp protesto etti! Eski askerin kolunu kırıp gözaltına aldılar 6

Kongreyi basıp protesto etti! Eski askerin kolunu kırıp gözaltına aldılar 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elon Musk'tan "gerçek mi bu?" dedirtecek emeklilik kehaneti!Elon Musk'tan "gerçek mi bu?" dedirtecek emeklilik kehaneti!
Evi tahliye etmedi diye kiracısını öldürdü! İzmir'de korkunç olayEvi tahliye etmedi diye kiracısını öldürdü! İzmir'de korkunç olay

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.