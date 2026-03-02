HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında, gece ise 5 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 11 km olacak. Üçüncü günde sıcaklıkların 7 dereceye çıkması planlanırken, 4 Mart'ta kar yağışı ihtimali bulunuyor. Hava durumuna uygun giyinmek ve planları esnek tutmak büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 2 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu şekilde öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 5 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı ortalama 11 km/saat olacak. Nem oranı %79 seviyelerinde seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Mart Salı günü hava yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma bekleniyor. Sıcaklıklar 7 derece civarında olacak. 4 Mart Çarşamba günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı görülebilir. Sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. 5 Mart Perşembe günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 6 derece civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Planlarınızı esnek tutmak da önemlidir. Özellikle 4 Mart'ta kar yağışı ihtimali var. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabı tercihi önem taşır. Ayrıca hava koşullarına göre açık hava etkinliklerinizi planlarken, olası yağış ve kar durumunu göz önünde bulundurmanızda fayda var.

