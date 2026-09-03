Kahramanmaraş Hava Durumu! 03 Eylül Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş hava durumu, 3 Eylül Perşembe 2026 tarihinde dikkat çekici bir özellik taşıyor. Gökyüzü genellikle bulutlu. Yerel olarak sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık, ılıman bir hava hâkimiyeti sağlıyor. Havanın yüksek nem oranı var. Dışarıda biraz bunaltıcı hissedilebilir. Dışarı çıkmadan önce yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve değişken olacak. 4 Eylül Cuma günü sıcaklık 18-21 derece arasında seyredecek. Hafif aralıklı yağışlarla birlikte bulutlu bir hava bekleniyor. 5 Eylül Cumartesi günü hava biraz daha açılacak. Sıcaklıklar 20-23 derece civarında olacak. Bu günlerde sabah saatlerinde sis oluşabilir. Vücut ısısına etki edebilir. Sıcak havalardan sonra gelen serin günler, geçiş döneminin habercisi.

Hava şartları hakkında önlem almak önemli. Özellikle aniden değişen hava durumu göz önüne alındığında, dikkatli olunmalı. Gün içinde ani bir yağışla karşılaşmamak için hava tahmini kontrol edilmeli. Yağmurlu günler için uygun giysi seçimi önemlidir. Suya dayanıklı ürünler tercih etmek akıllıca olur. Yürüyüş veya spor yapmayı planlayanlar, hava koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Hazırlıklı olmak, ani değişimlerden olumsuz etkilenmeyi önler.

Kahramanmaraş’ta 3 Eylül Perşembe günü hava durumu, beklenen yağışlarla birlikte ılımlı bir sıcaklık aralığında seyretmektedir. Önümüzdeki günlerde daha serin ve değişken bir hava söz konusu. Hava durumu hakkında bilinçli olmalısınız. Önceden hazırlık yapmak, konforunuzu artıracak bir stratejidir.