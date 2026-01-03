HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 3 Ocak 2026 günü hava durumu soğuk ve az bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık zamanla düşerek -6 dereceye kadar ulaşacak. Rüzgar kuzeydoğudan eserek 3 km/saat hızda olacak. Nem oranı sabah %81 olarak ölçülürken, akşam %79'a inecek. Yoğun soğuk hava için kalın giyinmek ve uygun ayakkabılar tercih etmek hayati öneme sahip.

Devrim Karadağ

Kahramanmaraş'ta 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu kış mevsimini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 3 derece arasında değişecek. Hava genellikle az bulutlu olacak. Rüzgarın hızı 1 ile 3 kilometre/saat arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı sabah %81, gündüz %65, akşam %79 ve gece %82 civarında olacak. Basınç değerleri sabah 967 hPa, gündüz 967 hPa, akşam 967 hPa ve gece 968 hPa olarak ölçülecek.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava soğuk ve az bulutlu. Gündüz hava sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 0 derece olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise -3 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -3 dereceye kadar inebilecek. Hissedilen sıcaklık -6 derece olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve az bulutlu olacak. 4 Ocak Pazar günü sabah hava sıcaklığı -2 derece olacak. Gündüz 3 dereceye çıkacak. Akşam sıcaklığı 0 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -2 derece olacak. 5 Ocak Pazartesi sabah sıcaklık 1 derece, gündüz 7 derece olacak. Akşam 4 dereceye inecek. Gece ise 1 derece olacak. 6 Ocak Salı günü sabah 1 derece, gündüz 7 derece olacak. Akşam 4 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı 1 derece olarak tahmin ediliyor.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont tercih edilebilir. Dışarı çıkarken eldiven ve atkı kullanmak faydalı olacaktır. Sokakta yürürken kayma riski var. Uygun ayakkabılar seçmek önemlidir. Evde kalorifer veya soba ile ısınmak ortamı sıcak tutacaktır. Soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olacaktır.

