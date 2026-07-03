Kahramanmaraş Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 3 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35-36 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21-22 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı yüksek olacak.

Bugünkü hava durumu, Kahramanmaraş'ta güneşli bir gün yaşayacağımızı gösteriyor. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Bol su içmek, vücudunuzun su dengesini korumak için önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklığın 35-36 derece civarında olması bekleniyor. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklığın 36-37 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 6 Temmuz Pazartesi günü de sıcaklığın 35-36 derece civarında seyredeceği düşünülüyor.

Bu sıcak koşullarda, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak faydalı olacaktır. Gerektiğinde kapalı alanlarda serinlemeyi de unutmamalısınız. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önemlidir.

Kahramanmaraş'ta 3 Temmuz 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda güneşten korunmak, bol su içmek sağlığınız için hayati öneme sahiptir. Aşırı sıcaklardan kaçınmalısınız.