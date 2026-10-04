Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş hava durumu, 4 Ekim Pazar 2026 tarihinde ılımlı bir atmosfer sunuyor. Sıcaklıklar, gün boyunca 19 ile 22 derece arasında değişecek. Şehirde, yazdan kalma sıcak günlerin son demlerini yaşıyoruz. Bu durum, dışarıda zaman geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat. Güneşli bir sabaha merhaba diyoruz. Öğle saatlerinde hava daha da ısınacak. Akşam saatlerine doğru yer yer kapalı hava geliştirilebilir. Bu da hafif yağışlara neden olabilir.

Pazar günkü hava durumunu merak edenler haklılar. Gün boyunca hissedilen sıcaklık artış gösterebilir. Özellikle güneşin etkisiyle sıcaklık daha fazla hissedilir hale gelecek. Ancak akşam saatlerinde serin bir rüzgar esmeye başlayacak. Bu durum, geceyi daha konforlu hale getirecek. Dışarıda vakit geçirecekseniz, hava durumuna göre giysi seçiminizi yapmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç gelişmeler getirecek. Haftanın başında sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Bu, kahvaltılarınızı doğal alanlarda yapabilmeniz için uygun bir ortam yaratacak. Hafta ortasında ise açık hava etkinlikleri için uygun hava durumu hakim olacak. Ancak hızlı değişen hava koşullarına dikkat etmekte fayda var. Cuma günü belirgin bir yağış durumu bekleniyor. Bu, dışarıda planladığınız etkinlikler için önceden önlem almanızı gerektirebilir.

Kahramanmaraş’ın iklim yapısı nedeniyle, yerel etkinliklerinizi düzenlerken hava durumunu takip etmek önemli. Partiler ya da piknikler için planlarınızı hava durumuna göre ayarlamak akıllıca olacaktır. Özellikle ani yağışlara karşı tedbirli olmak gerekir. Şemsiyeler, hafif mont veya yağmurluk almayı unutmamak, gününüzü keyifli kılabilir. Güneşli günlerde dışarıda yeterince sıvı almayı ihmal etmemelisiniz. Ayrıca güneş koruyucu kullanmak sağlığınız açısından önemlidir.

Kahramanmaraş hava durumu, bugünkü güneşli havanın ardından, önümüzdeki günlerde serin ve hafif yağışlı havalarla devam edecek. Dış mekan etkinliklerinizi bu beklenen hava durumuna göre düzenlemeniz faydalı olacaktır.