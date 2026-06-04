HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 30-32 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık 16-17 derece civarına düşecek. Yağış olasılığı %1 ile yok denecek kadar düşük. 5 Haziran'da yine güneşli bir hava bekleniyor. Ancak 6 ve 7 Haziran tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bu dönem yüksek sıcaklıklar ve ani yağışlarla dikkat çekecek.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kahramanmaraş'ta 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz vakti 30-32 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 16-17 derece civarına düşecektir. Yağış olasılığı %1 seviyesinde. Yani yağışsız bir gün bekleniyor. Rüzgarın hızı 19 km/saat civarında esmesi öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu, Kahramanmaraş'ta açık ve güneşli bir günü işaret ediyor. Bu durum, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer seyir gösterecektir. 5 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 31-32 derece arasında kalacak. 6 Haziran Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar bu gün 29-30 derece seviyesinde olacak. 7 Haziran Pazar günü, benzer şekilde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 32-33 derece civarında olabilir.

Bu dönemde özellikle 6 ve 7 Haziran tarihlerinde yağışlar yaşanması muhtemel. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak önemlidir. Yüksek sıcaklıklarda bol su içmeye dikkat etmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almanız faydalıdır.

Kahramanmaraş'ta hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Sıcak ve zaman zaman yağışlı koşullar bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüfekle ateş açtı! 6 polis hastanelik oldu, bölge karantinaya alındıTüfekle ateş açtı! 6 polis hastanelik oldu, bölge karantinaya alındı
İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Ankara'da NATO zirvesine katılacak!

ABD Başkanı Trump Ankara'da NATO zirvesine katılacak!

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.