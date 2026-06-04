Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz vakti 30-32 derece arasında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 16-17 derece civarına düşecektir. Yağış olasılığı %1 seviyesinde. Yani yağışsız bir gün bekleniyor. Rüzgarın hızı 19 km/saat civarında esmesi öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu, Kahramanmaraş'ta açık ve güneşli bir günü işaret ediyor. Bu durum, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak benzer seyir gösterecektir. 5 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıklar 31-32 derece arasında kalacak. 6 Haziran Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar bu gün 29-30 derece seviyesinde olacak. 7 Haziran Pazar günü, benzer şekilde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 32-33 derece civarında olabilir.

Bu dönemde özellikle 6 ve 7 Haziran tarihlerinde yağışlar yaşanması muhtemel. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak önemlidir. Yüksek sıcaklıklarda bol su içmeye dikkat etmelisiniz. Güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri almanız faydalıdır.

Kahramanmaraş'ta hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Sıcak ve zaman zaman yağışlı koşullar bekleniyor.