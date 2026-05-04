Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

4 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu çeşitli hazırlıklar gerektiriyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında değişecek. Bölge genelinde şiddetli yağmurlar bekleniyor. Bu, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir.

5 Mayıs Salı günü, hava sıcaklıkları 5 ile 9 derece arasında olacak. Yağmur geçişleri bekleniyor. 6 Mayıs Çarşamba günü, hava 3 ile 14 derece arasında ısınacak. Bölge genelinde düzensiz yağmurlar görülecek. 7 Mayıs Perşembe günü ise hava 4 ile 19 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Bu hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda, Kahramanmaraş'ta yaşayanlar ve ziyaretçiler, 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde yağmurlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, yağmurlu günlerde planlarını gözden geçirmelidir. Uygun iç mekan alternatifleri düşünmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca, yağmurlu günlerde yollarda oluşabilecek su birikintilerine dikkat edilmelidir. Sürüş hızlarının azaltılması önemlidir. Günlük aktivitelerde, hava koşullarına uygun giyinmek gereklidir. Alınacak önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.