HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta hava durumu, 4 Ocak 2026 itibarıyla soğuk ve bulutlu bir seyir izliyor. Gündüz sıcaklıkları 3 derece civarında, akşam ve gece ise 0 ile -2 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek ve nem oranı sabah %79, gece %80 civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Özellikle soğuk havada dikkatli olmak, kalın giyinmek ve nemden korunmak önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar sıfırın biraz üzerinde. Yaklaşık 3 derece civarında seyrediyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Sıcaklık 0 ile -2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 0. Akşam 3 ve gece 4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 3 kilometre. Nem oranı sabah %79. Gündüz %65, akşam %77 ve gece %80 civarında olacak. Basınç sabah 967 hPa. Gündüz 966 hPa, akşam 967 hPa ve gece 966 hPa seviyelerinde ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Ocak Pazartesi günü hava genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında olacak. Akşam ve gece sıcaklıkları ise 1 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 3. Akşam 0 ve gece -2 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 6 kilometre. Nem oranı sabah %81. Gündüz %63, akşam %74 ve gece %80 civarında olacak. Basınç sabah 966 hPa. Gündüz, akşam ve gece 964 hPa seviyelerinde ölçülecek.

6 Ocak Salı günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında olacak. Akşam ve gece sıcaklıkları ise 2 ile 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 4. Akşam 2 ve gece -1 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 6 kilometre. Nem oranı sabah %80. Gündüz %65, akşam %76 ve gece %82 civarında olacak. Basınç sabah 961 hPa. Gündüz, akşam 959 hPa ve gece 960 hPa seviyelerinde ölçülecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşebileceğine dikkat edilmelidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmeli. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması, soğuk havayı daha da hissedilir hale getirebilir. Nemden korunmak için su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler kullanmak önemlidir. Dahası, bu tür hava koşullarında hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkarken korunaklı alanlarda vakit geçirmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadelerMaduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler
Tırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandıTırla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.