Kahramanmaraş Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar sıfırın biraz üzerinde. Yaklaşık 3 derece civarında seyrediyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşecek. Sıcaklık 0 ile -2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 0. Akşam 3 ve gece 4 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 3 kilometre. Nem oranı sabah %79. Gündüz %65, akşam %77 ve gece %80 civarında olacak. Basınç sabah 967 hPa. Gündüz 966 hPa, akşam 967 hPa ve gece 966 hPa seviyelerinde ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişkenlik gösterecek. 5 Ocak Pazartesi günü hava genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında olacak. Akşam ve gece sıcaklıkları ise 1 ile 3 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 3. Akşam 0 ve gece -2 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden esiyor. Hızı saatte 6 kilometre. Nem oranı sabah %81. Gündüz %63, akşam %74 ve gece %80 civarında olacak. Basınç sabah 966 hPa. Gündüz, akşam ve gece 964 hPa seviyelerinde ölçülecek.

6 Ocak Salı günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında olacak. Akşam ve gece sıcaklıkları ise 2 ile 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 4. Akşam 2 ve gece -1 derece civarında olacak. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı saatte 6 kilometre. Nem oranı sabah %80. Gündüz %65, akşam %76 ve gece %82 civarında olacak. Basınç sabah 961 hPa. Gündüz, akşam 959 hPa ve gece 960 hPa seviyelerinde ölçülecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşebileceğine dikkat edilmelidir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmeli. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar daha da düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması, soğuk havayı daha da hissedilir hale getirebilir. Nemden korunmak için su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler kullanmak önemlidir. Dahası, bu tür hava koşullarında hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkarken korunaklı alanlarda vakit geçirmelidir.