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Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 5 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ilgi çekici özellikler taşıyor. Gün boyunca sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak ancak akşam serin hava etkili olacak. Aynı zamanda güneşli havanın yanında yer yer sis görülmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları ise değişkenleşecek. Hafif yağışlar açık hava etkinlikleri için dikkate alınmalı.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Kasım Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş hava durumu, 5 Kasım 2026 Perşembe günü ilgi çekici. Bugün şehrimizde hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişiyor. Öğle saatlerinde en yüksek sıcaklık hissedilecek. Akşam saatlerine doğru serin bir hava hakim olacak. Güneşli havanın yanı sıra yer yer sis ve hafif puslu koşullar yaşanabilir. Bu durum, trafikte dikkatli olmayı gerektiriyor.

Bugünkü hava nasıl? Kahramanmaraş’ta gün boyunca güneş kendini gösteriyor. Zaman zaman bulutlar da eşlik edebilir. Güne hafif serin bir ortamda başlıyoruz. Öğle saatlerinde daha sıcak bir hava hissedilecek. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklıklar tekrar düşebilir. Gün boyunca hafif bir ceket bulundurmak yararlı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş’ta hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sıcaklıkların 18 - 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. İlk günler hafif yağışlı geçebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı. İlerleyen günlerde hava, daha az bulutlu ve sakin hale gelebilir. Dışarıda vakit geçirirken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekler için bazı tavsiyeler faydalıdır. Su geçirmeyen bir mont veya şemsiye bulundurmanız yararlı olacaktır. Ani yağışlardan korunmak açısından bu önemlidir. Ayrıca, trafik koşulları farklılaşabilir. Araç kullanırken hızınızı ayarlamak ve mesafeyi korumak güvenliğiniz için önemlidir.

Kahramanmaraş hava durumu, bugünkü şartlar itibarıyla ılımandır. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları sergileyecek. Hava durumu hakkında bilgi edinmek ve gerekli önlemleri almak, günlük yaşamınızı daha keyifli hale getirebilir.

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hava durumu Kahramanmaraş
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