Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 5 Ocak Pazartesi günü hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece, akşam ise 3 dereceye düşecek. Sabah rüzgar saatte 4 km hızda esecek. Gün boyunca nem oranı %81'den %63'e düşecek. Gelecek günlerde de sıcaklıklar 1 ila 7 derece arasında değişirken, soğuk hava ve rüzgar hissedilen sıcaklığı azaltacak. Kalın giysiler tercih ederek vücut ısısını korumak önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Ocak Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Kahramanmaraş'ta 5 Ocak Pazartesi 2026 günü hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında, akşam ise 3 dereceye düşecek. Rüzgar sabah 4 km/saat, gündüz 6 km/saat hızında esecek. Nem sabah %81, gündüz %63, akşam %74 ve gece %80 civarında olacak. Gün doğumu 07:47, gün batımı ise 17:27'de gerçekleşecek.

Soğuk ve bulutlu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar da hissedilen sıcaklığı azaltabilir. Rüzgar geçirmez giysiler de tercih edilmelidir.

6 Ocak Salı günü sabah sıcaklık 1 derece, gündüz 7 derece bekleniyor. Akşam 4 derece, gece ise tekrar 1 derece olması öngörülüyor. 7 Ocak Çarşamba günü sıcaklık sabah 1 derece, gündüz 7 derece, akşam 4 derece ve gece 1 derece olacak. 8 Ocak Perşembe günü sabah 1 derece, gündüz 6 derece, akşam 5 derece ve gece 3 derece bekleniyor. Hava koşullarının bu tarihlerde de soğuk ve bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşeceğini unutmamak gerekir. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını koruma açısından önemlidir. Hissedilen sıcaklık rüzgar etkisiyle düşecektir. Bu nedenle, rüzgar geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır.

