Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 4 - 6 dereceye düşecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda artış bekleniyor. 8 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 21 - 24 derece olacak. Hava açık ve güneşli geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 22 - 25 derece arasında kalacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak. 10 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar 23 - 25 derece arasında olacak. Hava bulutlu ve güneşli geçecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli. 7 Mayıs'ta yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken özellikle 7 Mayıs'ta yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak güneş ışınlarından korunmak önemli. Güneş kremi kullanmanız ve bol su içmeniz de gereklidir.