HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişirken, gece 4 - 6 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 8 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 21 - 24 derece arasında, 9 Mayıs Cumartesi günü ise 22 - 25 derece olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın, güneşten korunmak için ise güneş kremi kullanılması öneriliyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 7 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 4 - 6 dereceye düşecek. Nem oranı %60 civarında. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda artış bekleniyor. 8 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 21 - 24 derece olacak. Hava açık ve güneşli geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 22 - 25 derece arasında kalacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak. 10 Mayıs Pazar günü sıcaklıklar 23 - 25 derece arasında olacak. Hava bulutlu ve güneşli geçecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli. 7 Mayıs'ta yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken özellikle 7 Mayıs'ta yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak güneş ışınlarından korunmak önemli. Güneş kremi kullanmanız ve bol su içmeniz de gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?
Epstein'in intihar notu paylaşıldı! Bakın neyi 'lütuf' olarak görmüşEpstein'in intihar notu paylaşıldı! Bakın neyi 'lütuf' olarak görmüş

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

ABD ordusu duyurdu! İran gemisine ateş açıldı

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

Bölgede gelir kapısı oldu: Toplayıp kilosunu 150 TL'ye satıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.