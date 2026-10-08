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Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş hava durumu, 08 Ekim 2026 tarihinden itibaren değişken bir seyir gösterecek. Bugün şehirde parçalı bulutlu bir hava hakimken, sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Öğle saatlerinde hava biraz ısınacak fakat akşamları serinlik hissedilecek. Önümüzdeki günlerde Cuma ve Cumartesi sıcaklıklar 20 - 23 dereceye yükselecek. Pazar günü ise yağış ihtimali artıyor. Dışarıda vakit geçirecekler, hava koşullarını göz önünde bulundurmalı.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Ekim Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş hava durumu, 08 Ekim Perşembe 2026 tarihi itibarıyla değişken bir seyir izleyecek. Bugün şehirde hava, parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişiyor. Sonbahar geldi. Bu durum, doğanın canlı renklerle dolmasına sebep oluyor. Sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Öğleye doğru hava biraz daha ısınacak.

Kahramanmaraş'ta günün büyük kısmı açık geçiyor. Ancak gün ortasında beklenmedik kısa süreli yağışlar görülebilir. Meteorolojik tahminlere göre, günün sonuna doğru sıcaklık 18 derecelere kadar düşecek. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik hâkim olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için hafif bir mont veya ceket bulundurmak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken seyir izleyecek. Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklıklar 20 - 23 derece arasında seyredecek. Pazar günü yağış ihtimali artıyor. Dış mekan aktivitelerinizi planlarken hava tahminlerini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

Sonbaharın getirdiği değişken hava koşulları, sağlığınızı etkileyebilir. Aniden değişen sıcaklıklar hastalığa yatkın olanlar için daha riskli. Giyiminizi kat kat yapmak, bu tür değişimlere karşı koruyucu bir önlem sağlayabilir. Güncel hava bilgilerini takip etmek her zaman iyi bir fikir. Kahramanmaraş, güzel doğası ve iklimi ile ziyaretçilerine çok şey sunuyor.

Gün içerisindeki hava durumu keyifli ve gezip görme açısından uygun. Ancak dikkat edilmesi gereken ayrıntılar var. Önümüzdeki günlerde hemen her an değişebilen bir hava durumu ile karşılaşma ihtimali yüksek. Hazırlıklı olmak ve hava koşullarını gözlemlemek en iyi tavsiyemiz olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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