HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 8 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 3 ile 10 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 ile 8 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı gün boyunca değişerek 16 km/saat seviyesine ulaşacak. Nem oranı gün içinde %46 ile %69 arasında dalgalanacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Kahramanmaraş'ta 8 Ocak 2026, Perşembe günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtır. Gündüz sıcaklığı 3 ile 10 derece arasında değişecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile 8 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 2 ile 7 derece arasında seyredecek. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgarın hızı sabah 4 km/saat olacak. Gündüz 9 km/saat, akşam 16 km/saat, gece ise yine 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Rüzgar sabah kuzeydoğudan esecek. Gündüz güneyden, akşam ve gece güneydoğudan esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %69, gündüz %46, akşam %55, gece %63 olacak. Basınç değerleri sabah 960 hPa, gündüz 957 hPa, akşam 954 hPa ve gece 951 hPa seviyelerinde bulunacak.

Bugün Kahramanmaraş'ta soğuk ve yağmurlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyinmek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de yararlı olacaktır. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalısınız. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz. Güvenli mesafeyi korumak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ocak Cuma günü yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur olacak. Yer yer karla karışık yağmur da etkili olacak. Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde yağışlar ağırlıklı karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek. Yüksek kesimlerde yaşayanlar hazırlıklı olmalıdır. Yolculuk yapacakların da hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları gerektiği unutulmamalıdır.

10 Ocak Cumartesi günü genel olarak hava soğuk ve yağmurlu olacak. Sıcaklık sabah 5 ila 6 derece arasında olacak. Gündüz 6 - 6 derece, akşam 6 - 6 derece, gece ise 4 - 4 derece olacak. Rüzgar sabah 14 km/saat, gündüz 14 km/saat. Akşam 10 km/saat, gece 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Rüzgar sabah doğudan, gündüz batıdan esecek. Akşam ve gece kuzeybatı yönünde esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %80, akşam %89, gece ise %90 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 950 hPa, gündüz 951 hPa, akşam 951 hPa, gece 952 hPa olarak öngörülüyor.

Kahramanmaraş'ta bu dönemde hava durumu soğuk ve yağışlı koşulların devam edeceğini gösteriyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmelisiniz. Islanmamak için önlemler almalısınız. Trafik koşullarına dikkat etmek de önemlidir. Yüksek kesimlerde yaşayanların hazırlıklı olması gerektiği yine vurgulanmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi“Operasyon” demişti, şimdi görüşüyor! Trump’tan Petro hamlesi
Trump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çektiTrump, ABD'yi BM dahil 66 kuruluştan geri çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.