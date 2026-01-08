Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Ocak Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 8 Ocak 2026, Perşembe günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtır. Gündüz sıcaklığı 3 ile 10 derece arasında değişecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile 8 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 2 ile 7 derece arasında seyredecek. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgarın hızı sabah 4 km/saat olacak. Gündüz 9 km/saat, akşam 16 km/saat, gece ise yine 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Rüzgar sabah kuzeydoğudan esecek. Gündüz güneyden, akşam ve gece güneydoğudan esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %69, gündüz %46, akşam %55, gece %63 olacak. Basınç değerleri sabah 960 hPa, gündüz 957 hPa, akşam 954 hPa ve gece 951 hPa seviyelerinde bulunacak.

Bugün Kahramanmaraş'ta soğuk ve yağmurlu bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyinmek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek de yararlı olacaktır. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalısınız. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz. Güvenli mesafeyi korumak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ocak Cuma günü yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur olacak. Yer yer karla karışık yağmur da etkili olacak. Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde yağışlar ağırlıklı karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşecek. Yüksek kesimlerde yaşayanlar hazırlıklı olmalıdır. Yolculuk yapacakların da hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları gerektiği unutulmamalıdır.

10 Ocak Cumartesi günü genel olarak hava soğuk ve yağmurlu olacak. Sıcaklık sabah 5 ila 6 derece arasında olacak. Gündüz 6 - 6 derece, akşam 6 - 6 derece, gece ise 4 - 4 derece olacak. Rüzgar sabah 14 km/saat, gündüz 14 km/saat. Akşam 10 km/saat, gece 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Rüzgar sabah doğudan, gündüz batıdan esecek. Akşam ve gece kuzeybatı yönünde esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %80, akşam %89, gece ise %90 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 950 hPa, gündüz 951 hPa, akşam 951 hPa, gece 952 hPa olarak öngörülüyor.

Kahramanmaraş'ta bu dönemde hava durumu soğuk ve yağışlı koşulların devam edeceğini gösteriyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmelisiniz. Islanmamak için önlemler almalısınız. Trafik koşullarına dikkat etmek de önemlidir. Yüksek kesimlerde yaşayanların hazırlıklı olması gerektiği yine vurgulanmalıdır.