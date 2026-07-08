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Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 8 Temmuz 2026 günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Batıdan esecek rüzgarın hızı saatte 9 kilometre olacak. 9 Temmuz'da ise hava açık ve güneşli olacak, sıcaklık 20 ile 21 derece aralığında olacak. Sıcak havalarda, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Güneşten korunmak ve bol su içmek önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kahramanmaraş'ta 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %16 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu sıcaklıkların artacağını gösteriyor. 9 Temmuz Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 20 ile 21 derece arasında, en düşük sıcaklık ise 18 ile 19 derece arasında bekleniyor. 10 Temmuz Cuma günü hava çoğunlukla açık geçecek. Sıcaklıklar 21 ile 22 derece arasında olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 22 ile 23 derece arasında olacak. Hava koşulları parçalı bulutlu tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Bu sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelisiniz. Güneş koruyucu kullanmak önerilir. Yeterli sıvı alımına özen göstermek sağlığınızı korur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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