Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek ve rüzgar kuzeybatıdan esecektir. Nem oranı sabah %65, gündüz %34, akşam %49 ve gece %70 seviyelerinde olacaktır. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için idealdir. Ani hava değişikliklerine karşı uygun kıyafet seçimi ve hava durumu takibi önemli bir rol oynamaktadır.

Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecektir. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %65, gündüz %34, akşam %49 ve gece %70 civarında olacaktır.

Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek gerekecektir. Bu, sabah ve akşam saatlerindeki serinlikten korunmayı sağlar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumu raporlarını düzenli takip etmek de planlara katkı sağlar.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu değişkenlik gösterecektir. 10 Mart Salı günü hava, parlak güneş ışığı ile 9 ile 20 derece arasında olacak. 11 Mart Çarşamba günü benzer koşullar devam eder. Sıcaklık 10 ile 20 derece arasında seyredecektir. 12 Mart Perşembe günü ise hava sıcaklığı 10 ile 27 derece arasında değişecek. Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun kıyafet seçimi önem taşımaktadır.

Kahramanmaraş'ta 9 Mart 2026 Pazartesi günü güneşli ve ılıman bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecektir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek ve hava durumu raporlarını düzenli takip etmek, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

