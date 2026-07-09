Kahramanmaraş Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Kahramanmaraş'taki hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün içinde hava sıcaklığı 34 - 35 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 19 - 20 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte yaklaşık 2.4 km hızla esecek. Yağış ihtimali %0 olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirginleşecek. 10 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 32 - 33 derece olması bekleniyor. 11 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 36 - 37 dereceye yükselebilir. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha hissedilir hale gelecek. Nem oranı %40 - %60 arasında değişim gösterecek. Rüzgarın saatte 2 - 3 km hızla esmesi öngörülüyor. Yağış ihtimali %0 olarak kalacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak yararlıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya dikkat edilmelidir. Bu saatler 10:00 - 16:00 arasındadır. Bu önlemler, sağlığınızı korumada faydalı olacaktır. Yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar.