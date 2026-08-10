Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Ağustos Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38 - 39 derece civarında öngörülmektedir. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22 - 23 derece arasında kalacaktır. Hissedilen sıcaklık yüksek nem oranı nedeniyle artış gösterebilir.

Rüzgar hafif eserek kuzey yönünden gelecektir. Nem oranı gün boyunca %40 - %45 seviyelerinde olacaktır. Bu şartlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için geçerlidir. Dikkat edilmesi gereken bir durum söz konusudur.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde seyredecektir. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının yine 38 - 39 derece olması beklenmektedir. Gece sıcaklıkları 22 - 23 derece arasında kalacak. 12 Ağustos Çarşamba günü de benzeri sıcaklıklar öngörülmektedir. 13 Ağustos Perşembe günü ise rüzgarın hafifçe artacağı düşünülmektedir.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar güneş ışınlarından korunmalıdır. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif kıyafetler giymeleri önerilir. Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilinmelidir. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.