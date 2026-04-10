Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 16 derece civarında seyredecek. Hafif yağmurlar gün boyunca etkili olacak. Gece sıcaklıkları 7 dereceye düşecek. Hava gecenin ilerleyen saatlerinde daha serin hale gelecek. Nem oranı %60 ile %96 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 11 km/s ile 4 km/s arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklıklar 12 dereceye düşecek. Bu gün yer yer sağanak yağışlar görülebilecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 5 dereceye kadar inebilir. 12 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklıkları 15 derece civarında olacak. Hava daha güneşli bir görünüme sahip olacak. Gece sıcaklıkları 3 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik gözlemleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler, kat kat giyinmeli. Hava koşullarına uygun hazırlıklar yapmak avantaj sağlayacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farklarına dikkat edilmeli. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarmak kolaylık sağlar. Hava koşullarının değişkenliğini göz önünde bulundurarak plan yaparken hava durumu kontrol edilmelidir.