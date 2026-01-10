Kahramanmaraş Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 10 Ocak 2026 Cumartesi günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 3 derece olacak. Az bulutlu bir hava hakim olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 8 dereceye kadar yükselecek. Bu saatlerde hava az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden düşecek. 5 dereceye ulaşacak ve parçalı bulutlu bir hava görülecek. Gece saatlerinde de sıcaklık 5 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Gündüz saatlerinde kuzey yönünden saatte 5 kilometre hızla devam edecek. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %69, gündüz %49, akşam %70 ve gece %78 civarında olacak.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde yaklaşık 6 derece olacak. Bu gün yağmurlu bir hava bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklığının yine yaklaşık 6 derece olması tahmin ediliyor. Hafif kar yağışı olabileceği öngörülüyor. 13 Ocak Salı günü hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 6 derece olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Şemsiyeler de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz.