Kahramanmaraş Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Mart 2026 Çarşamba günü, Kahramanmaraş'ta hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık yaklaşık 10 derece. Gece ise sıcaklık 3 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %71. Gece de nemin %71 civarında olması bekleniyor. Bu güzel hava koşulları, dış mekan aktiviteleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş'ta hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Mart Perşembe günü sabah sıcaklık yaklaşık 6 derece olacak. Gündüz sıcaklık 11 derece civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. 13 Mart Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece. Gündüz ise yine 11 derece civarında olacağı öngörülüyor. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. 14 Mart Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklık yine 7 derece olarak seyredecek. Gündüz sıcaklığı 11 dereceye ulaşacak. Rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayın. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir fırsat sunuluyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız iyi bir fikir olacaktır. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurun. Hafif bir atkı veya şal kullanmanız rahatlık sağlayabilir. Gün boyunca güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.