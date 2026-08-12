Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 - 38 derece arasında, gece ise 23 - 24 derece civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz koşullarına uygundur. Sıcak ve kuru bir hava hakim olacak.

Kahramanmaraş'ta hava durumu, önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklık ve koşulları sürdürecek. 13 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 37 - 39 dereceye çıkacak. 14 Ağustos Cuma için 36 - 38 derece tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığının 34 - 36 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda duracakların dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Güneşin etkili olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Enerji verimliliğine dikkat edilmesi önemlidir. Gereksiz elektrikli cihazların kapatılması ve klima kullanımının ölçülü yapılması gereklidir. Bu, bütçeniz ve çevre için yararlı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini akılda tutmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek, plan yaparken faydalı olacaktır.