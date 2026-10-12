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Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş hava durumu, 12 Ekim 2026 itibarıyla güneşli ve 20 derece civarında. Bugün açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer mevcut. Hafif rüzgar, akşam serinliği için ceket gerekebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19-22 derece aralığında seyredecek. Ancak ani rüzgar ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Günlük planlarınızı yapmadan hava durumu kontrolü yarar sağlar.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 12 Ekim Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kahramanmaraş hava durumu, 12 Ekim 2026 itibarıyla hoş bir atmosfer sunuyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında. Güneşli bir gün geçiriliyor. Hafif bir rüzgar da mevcut. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar yaratıyor. Gün içinde ufak tefek bulutlar gözlemlenebilir. Ancak bu, yağış beklenmediği anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. 13 Ekim itibarıyla sıcaklık, 19-22 derece arasında devam edecek. Hafta ortasına doğru hava serinleyebilir. Dışarıda etkinlikleriniz varsa, hafif bir ceket almak iyi bir fikir. Akşam saatlerinde serin hava koşulları ortaya çıkabilir. Bu nedenle, önlem almak önemlidir.

Kahramanmaraş'ta dışarıda geçireceğiniz günler, güneşin tadını çıkarmak için güzel fırsatlar sunuyor. Ancak ilerleyen günlerde beklenebilecek yağışlar için hazırlıklı olmakta fayda var. Sıcaklık düşerken ani rüzgarlar hissedilebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmekte yarar var. Böylece planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, 12 Ekim 2026’da Kahramanmaraş hava durumu oldukça olumlu. Güneşli ve hafif rüzgarlı günlerin tadını çıkarın. İlerleyen günlerdeki değişikliklere karşı dikkatli olmak, günlük hayatınızı daha konforlu hale getirebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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