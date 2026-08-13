Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe. Kahramanmaraş'ta hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39 - 40 derece olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 23 - 24 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Havaya bakacak olursanız, güneşli ve sıcak bir gün geçireceksiniz. Hava nem oranı düşük seviyelerde. Bu durum, sıcaklıkların daha fazla hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklığı 36 - 37 derece arasında olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü, sıcaklıklar 33 - 34 dereceye düşecek. 16 Ağustos Pazar günü de 33 - 34 derece civarında olması bekleniyor. Bu durum, sıcak ve güneşli günlerin devam edeceğini gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlem almalı. Bol su tüketmek gerekir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılabilir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 - 16:00 arasında dışarıda durmaktan kaçınılmalıdır.

Kahramanmaraş'ta 13 Ağustos 2026 Perşembe günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için gerekli önlemleri almak önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.