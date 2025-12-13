HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında değişirken, yüksek nem oranı rahatsızlık yaratabilir. Rüzgar hızı 2.9 km/saat civarında olacak. Yanınıza şemsiye almanız önerilir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha iyileşecek. Giyimde hafif, soğuk havalarda ise kat kat kıyafetlerle tedbirli olmak gerekli.

Devrim Karadağ

Kahramanmaraş'ta 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 2.9 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:39. Gün batımı ise 17:11 olarak öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu, Kahramanmaraş'ta kapalı ve bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Nem oranının yüksek olması terleme ve rahatsızlıklar yaşamanıza yol açabilir. Bu durumu göz önünde bulundurarak, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmenizde yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri değişecek. 14 Aralık Pazar günü parçalı bulutlu, 15 Aralık Pazartesi günü açık hava ve güneşli, 16 Aralık Salı günü az bulutlu olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları 0 ile 10 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olacak. Kat kat giyinmek ve soğuktan korunmak önemlidir. Güneşli günlerde ultraviyole ışınlarına karşı korunmak amacıyla güneş kremi kullanmayı da ihmal etmeyin.

Kahramanmaraş'ta 13 Aralık 2025 Cumartesi günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha elverişli olacak. Hava durumuna uygun giyinerek ve gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korunabilirsiniz.

