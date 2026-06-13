Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, değişken koşullar sunmaktadır. Gün boyunca sıcaklıklar 18 ile 31 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kahramanmaraş hava durumu bilgilerini takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı yaparken yardımcı olur.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakimdir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 dereceye kadar yükselecek. Hava, daha sıcak ve nemli hale gelecektir. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 dereceye düşer. Hava daha az bulutlu olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Hava az bulutlu kalacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş hava durumu değişecek. 14 Haziran Pazar günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 28 derece arasında değişecek. 15 Haziran Pazartesi gününde hava daha güneşli olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 17 ile 32 derece arasında değişecek. 16 Haziran Salı günü bol güneş ışığı altında hava sıcaklıkları 17 ile 35 derece arasında olacak.

Değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağış beklenen günlerde, su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olur. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da gereklidir. Bu önlemler, sağlığınızı korur. Gününüzün keyifli geçmesini sağlar.

Kahramanmaraş'ta 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken koşullar sunmaktadır. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar ve yağışlar bekleniyor. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu bilgilerini takip etmek önemlidir. Ayrıca, gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir deneyim sağlar.