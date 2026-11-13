Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 13 Kasım Cuma günü hava durumu, yerel halk için ilgi çekici olacak. Sabah saatlerinde güneşin sıcak ışıkları yavaş yavaş şehri sarmaya başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarında geçecek. Bu durum, Kahramanmaraş hava durumu açısından ılımlı bir gün anlamına geliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise biraz serinleme bekleniyor. Ayrıca, bu akşam hafif bir yağış da olabileceği bildirildi.

Bugünkü hava durumu nasıl? Kahramanmaraş’ta gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah güneşli bir başlangıç var. Daha sonra bulutlar artacak ve hafif serinlik hissedilebilir. Hava ılımlı ve yağışlı olması, dışarıda vakit geçirenler için rahat bir gün sunar. Fakat dışarıda olanların hafif bir mont almayı unutmaması faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. Cumartesi günü benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 19-21 derece arasında seyredecek. Ancak, pazar günü beklenen yağışlar biraz daha etkili olabilir. Şehirdeki insanların dışarı çıkarken şemsiye bulundurmaları önerilir. Yağışlı günler için planlarını buna göre yapmak akıllıca olacaktır. Hafta sonunun ilerleyen saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına düşmesi muhtemeldir. Bu nedenle kalın giysiler tercih etmek mantıklıdır.

Kahramanmaraş’ın hava durumu kırsal alanlar için de önemli değişiklikler getirebilir. Tarım alanında çalışanlar sulama programlarını yağışlı günlere göre ayarlamalıdır. Bu, arazilerin korunması açısından önemli bir önlem olur. Şehirdeki hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ayrıca, yağış tahminlerini takip etmek, çeşitli aktivitelerin aksamasını önler.

Sonuç olarak, 13 Kasım Cuma günü Kahramanmaraş’ta hava durumu ılımlı. Hafif yağışlarla birlikte sıcaklıklar ideal bir seviyede olacak. Geçişken hava koşullarına uyum sağlamak, Kahramanmaraşlılar için önemli. Önerileri dikkate alarak, rahat ve güvenli bir hafta sonu geçirmeniz mümkün.