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Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş, 13 Temmuz 2026'da güneşli ve sıcak havayı deneyimliyor. Gündüz sıcaklık 37 dereceye çıkacakken, gece 21-22 derece arasında kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 36-38 derece arasında değişecek. Yağış beklenmediği için açık hava sürecek. Rüzgar kuzeybatıdan eserek hızı 10 kilometreyi bulacak. Bu sıcak günlerde bol su içmek, hafif kıyafetler giymek ve gölgede kalmak sağlığın korunması açısından büyük önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026, Kahramanmaraş'ta hava durumu çok sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37 derece civarında olacağı bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 21 ile 22 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %29 ile %73 arasında değişecek. Bu sıcak ve güneşli hava, tipik bir Temmuz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 37 ile 38 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. 16 Temmuz Perşembe gününde de hava 36 ile 37 derece arasında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık olacak. Rüzgar hızı gün boyunca 4 ile 8 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %30 ile %40 arasında olacak. Bu veriler, tahminlere dayanmaktadır.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler seçmek, güneşin etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza katkı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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