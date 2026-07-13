Kahramanmaraş Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026, Kahramanmaraş'ta hava durumu çok sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37 derece civarında olacağı bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 21 ile 22 derece arasında kalacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte yaklaşık 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %29 ile %73 arasında değişecek. Bu sıcak ve güneşli hava, tipik bir Temmuz gününü yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 37 ile 38 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. 16 Temmuz Perşembe gününde de hava 36 ile 37 derece arasında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık olacak. Rüzgar hızı gün boyunca 4 ile 8 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %30 ile %40 arasında olacak. Bu veriler, tahminlere dayanmaktadır.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler seçmek, güneşin etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza katkı sağlar.