Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37-38 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık, 23-24 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan eserek saatte 12-24 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı, gündüz %40, gece %67 civarında olacak. Bugün Kahramanmaraş'ta hava sıcak ve güneşli geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 35-36 derece civarında olması bekleniyor. Aynı zamanda sağanak yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. 17 Ağustos Pazartesi günü ise zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sonuç olarak, hava durumu değişkenlik gösterecektir.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava sıcak ve güneşli geçecek. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bazı öneriler mevcut. Güneş kremi kullanmaları ve şapka takmaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketerek vücutlarını susuz bırakmamaya dikkat etmelidirler. Önümüzdeki günlerde ise yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekmektedir.