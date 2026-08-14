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Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Ağustos'ta sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 37-38 derece, gece ise 23-24 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan hafif eserek saatte 12-24 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Ağustos'ta sağanak yağışlar görülebilir. Güneşli günlerde dışarıda kalırken güneş kremi kullanmak ve su tüketimine dikkat etmek öneriliyor. Hava durumunu güncel takip etmek şart.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37-38 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık, 23-24 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan eserek saatte 12-24 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı, gündüz %40, gece %67 civarında olacak. Bugün Kahramanmaraş'ta hava sıcak ve güneşli geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 35-36 derece civarında olması bekleniyor. Aynı zamanda sağanak yağışların görülebileceği tahmin ediliyor. 16 Ağustos Pazar günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. 17 Ağustos Pazartesi günü ise zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sonuç olarak, hava durumu değişkenlik gösterecektir.

Bugün Kahramanmaraş'ta hava sıcak ve güneşli geçecek. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bazı öneriler mevcut. Güneş kremi kullanmaları ve şapka takmaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketerek vücutlarını susuz bırakmamaya dikkat etmelidirler. Önümüzdeki günlerde ise yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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