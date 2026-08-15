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Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 15 Ağustos 2026'da hava durumu 34 ile 35 derece arasında olacak. Güneşli ve yaz koşullarına uygun bir gün bekleniyor. 16 Ağustos'ta 32 ile 33 derece arasında gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu süreçte, yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşten korunmak önem taşıyor. Şapka ve güneş kremi kullanımı, bol su tüketimi öneriliyor. Açık hava etkinlikleri planlanırken hava koşullarını dikkate almakta fayda var.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu 34 ile 35 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz koşullarına uygun. Aynı zamanda açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

16 Ağustos Pazar günü hava sıcaklıkları 32 ile 33 derece civarında olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 17 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıklarının da 32 ile 33 derece arasında olması öngörülüyor. Bu günde çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 18 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 33 ile 34 derece arasında olacak ve rüzgarlı bir hava etkili olacak.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka ve güneş kremi kullanımı gereklidir. Günün en sıcak saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak gerekir. Bol su tüketmek de olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır.

Hava durumu yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtarak sıcak ve güneşli günler sunacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almakta fayda var. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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