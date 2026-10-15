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Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş’taki hava durumu 15 Ekim 2026 tarihinde 19 - 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca güneş, bulutların arasından kendini gösteriyor. Akşam saatlerinde ise serin rüzgar hissedilecek. Önümüzdeki günler, hava durumundaki kapalı geçmiş ve olası yağışlarla dikkat çekiyor. Güncel hava tahminine göre dışarı çıkmadan önce, uygun giysi ve şemsiyenizi yanınıza almanız öneriliyor. Şehirdeki bu iklim şartları, keyifli aktiviteler için uygun bir atmosfer sunuyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kahramanmaraş hava durumu, 15 Ekim 2026 tarihinde birçok kişiyi etkileyecek özellikler taşıyor. Bugünkü hava nasıl sorusunun cevabı, şehrin sakinleri ve ziyaretçileri için önemlidir. 15 Ekim Perşembe günü Kahramanmaraş’ta hava, 19 - 22 derece arasında değişiyor. Oldukça ılıman bir görünüm sergiliyor. Gün içinde sıcaklık, öğle saatlerinde 22 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerine yaklaştıkça serinlemeye başlayacak. Özellikle akşamüstü ve geceleri hafif bir rüzgar hissedilecek.

Günün ilk saatlerinde hava biraz bulutlu. Gün ilerledikçe güneş kendini gösterecek. Bulutlar arasından geçiş yaptığı bir tablo ortaya çıkıyor. Güneşli saatler, havada tazelik hissi oluşturuyor. Bu sıcaklık aralığı, Kahramanmaraş'ın sonbaharında keyifli bir atmosfer sunuyor. Caddelerde ve parklarda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir hava koşulu mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat edilmeye değer özellikler taşıyor. 16 Ekim’de sıcaklık, 18 - 21 derece arasında seyredecek. Bu tarihte hava daha çok kapalı olacak. Kısa süreli hafif yağışlar bekleniyor. 17 Ekim’de ise durum biraz farklılaşacak. Hava durumu, kahverengi ve gri bulutlarla değişecek. Dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olmaları önemli. Bazı anlarda yerel yağışlar görülmesi muhtemel.

Kahramanmaraş’ın havasının değişkenliği, kişisel güvenlik ve konfor açısından önlemler almayı gerektiriyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek akıllıca bir hareket olabilir. Yağmur ihtimali gündemdeyken, şemsiye ve su geçirmeyen giysilerin yanınızda bulunması şansınızı artıracaktır. Rüzgarlı havalarda hafif giysilerle dışarı çıkmak yerine kat kat giyinmek iyi bir tercih. Bu, aniden değişen havaya karşı hazırlıklı olmanın bir yoludur.

Kahramanmaraş'ta 15 Ekim Perşembe günü, 19 - 22 derece arasında değişen sıcaklıklar ve güneşli bir gün sizleri bekliyor. Önemli olan, önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişikliklerine hazırlıklı olmaktır. İyi bir hava tahmini, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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