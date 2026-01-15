Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 15 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklık 0 dereceye kadar inebilir. Rüzgar kuzey yönünden saat hızında 10 kilometre esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %46 ile %78 arasında değişecek. Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 0 ile 8 derece arasında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık -1 ile 6 derece arasında seyredecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık -2 ile 6 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde hava genellikle soğuk ve bulutlu kalacak. Özellikle 17 Ocak Cumartesi günü zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Bu hava koşullarında dikkatli olunması gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca su geçirmez ayakkabılar giyilmesi faydalı olacaktır. 17 Ocak Cumartesi günü kar yağışı beklendiğinden dikkatli olmak gerekiyor. Araç kullanırken gerekli önlemler alınmalıdır. Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Hazırlıklı olmakta fayda vardır.