HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 15 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın üzerinde, öğle saatlerinde ise 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. 17 Ocak Cumartesi günü kar yağışı öngörülüyor. Dışarı çıkarken kalın giysi ve su geçirmez ayakkabı giymek önemli. Hava durumu değişkenlik göstereceğinden hazırlıklı olunması gerekiyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 15 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Sabah saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek. Sıcaklık 0 dereceye kadar inebilir. Rüzgar kuzey yönünden saat hızında 10 kilometre esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %46 ile %78 arasında değişecek. Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 0 ile 8 derece arasında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık -1 ile 6 derece arasında seyredecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık -2 ile 6 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde hava genellikle soğuk ve bulutlu kalacak. Özellikle 17 Ocak Cumartesi günü zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

Bu hava koşullarında dikkatli olunması gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca su geçirmez ayakkabılar giyilmesi faydalı olacaktır. 17 Ocak Cumartesi günü kar yağışı beklendiğinden dikkatli olmak gerekiyor. Araç kullanırken gerekli önlemler alınmalıdır. Kahramanmaraş'ta hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Hazırlıklı olmakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar varBaşakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar var
Kar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildiKar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.