Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve sıcak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 - 16 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 9 - 10 derece civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeyden saatte 3 - 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %57 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, ılıman ve keyifli bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 16 - 19 derece arasında olacak. 17 Şubat Salı ise 14 - 15 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve ılıman kalacak. Ancak, 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 12 - 13 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Ayrıca, yağmurlu koşulların etkili olacağı öngörülüyor.

Bu nedenle, 18 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta hava durumu daha serin ve yağmurlu olacak. Dönem içerisinde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle 18 Şubat'ta yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda yarar var. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Kat kat giyinmek, pratik bir çözüm sunar. Bu şekilde, Kahramanmaraş'ta hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.