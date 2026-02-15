HABER

Kahramanmaraş Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve sıcak geçiyor. Gündüz sıcaklığı 14 ile 16 derece arasında, gece ise 9 ile 10 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 3 ile 4 kilometre hızla esecek ve nem oranı %57 civarında tahmin ediliyor. Bu şartlar altında, ılıman ve keyifli bir gün sunan hava koşullarına uygun giyinmek önemli olacaktır.

Simay Özmen

Kahramanmaraş'ta 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve sıcak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 - 16 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 9 - 10 derece civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeyden saatte 3 - 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %57 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, ılıman ve keyifli bir gün sunuyor.

Bugünkü hava nasıl diye sorarsak, 15 Şubat Pazar günü Kahramanmaraş'ta hava genellikle açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 14 - 16 derece olacak. Gece saatlerinde ise 9 - 10 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Rüzgar hızının kuzeyden saatte 3 - 4 kilometre olacağı düşünülüyor. Nem de %57 civarında olacak. Bu şartlar altında hava durumu oldukça keyifli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 16 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 16 - 19 derece arasında olacak. 17 Şubat Salı ise 14 - 15 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve ılıman kalacak. Ancak, 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 12 - 13 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Ayrıca, yağmurlu koşulların etkili olacağı öngörülüyor.

Bu nedenle, 18 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta hava durumu daha serin ve yağmurlu olacak. Dönem içerisinde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle 18 Şubat'ta yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda yarar var. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Kat kat giyinmek, pratik bir çözüm sunar. Bu şekilde, Kahramanmaraş'ta hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.

